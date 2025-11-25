好市多黑鑽卡送高檔Villa＋8000回饋 過來人揭幕後真相

好市多黑鑽卡的優惠總讓許多人心動。（示意圖／Unsplash）





隨著黑色購物節降臨，許多好市多會員升級黑鑽卡換取更多優惠。還有會員發現，黑鑽卡有參加泰國「安納塔拉度假會」資格，甚至享有最低價格不到1萬元的4天3夜禮遇，以及最多8000元賣場抵用券，但有參與過的網友提醒活動其實藏貓膩。

原Po在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」表示，這項容包含曼谷、普吉島、清邁、蘇梅島的4天3夜豪華活動，不只有高額禮物、賣場折抵券，還有雙人早餐、機場飯店免費接送等服務，讓人相當心動。其他網友看了也直呼超級划算，想升級成黑鑽卡。

另有實際體驗的網友透露，這是好市多與安納塔拉度假會合作推出的「聽課房」。安納塔拉度假會是亞洲的積分制度假計畫，加入會員可彈性選擇旅遊時間、地點與天數，並在旗下多家豪華度假飯店使用積分，積分可累積到明年或提前預支。雖然能入住高檔飯店並享受設施，但需要配合參加銷售課程。

儘管這些體驗潑了不少網友冷水，仍有許多人認為如果意志夠堅定，活動確實很實惠：「我前2個月才去普吉島，三晚含早餐的家庭房費用5,000元，還給2,000元抵用券，但2小時聽課很不舒服，不買會被白眼」、「只要不買會員就划算，雖然他們講得滿心動的」、「家人曾經用同類型方案入住（不是好市多提供的），需要參加招募活動，不買也沒關係，價格真的相當超值」。

