好市多黑鑽會員抽中東京經典賽門票 社群熱議直呼太夢幻 3

CNEWS匯流新聞網記者王佐銘／台北報導

美式賣場好市多日前舉辦的「黑鑽會員刷卡滿額抽2026世界棒球經典賽東京組門票」活動，近日完成抽獎並寄發中獎通知。此次活動共抽出 200 組雙人套票，讓中獎會員可以攜伴一同前往東京觀賞賽事，享受「一人中獎、雙人同行」的特別體驗。

隨著中獎會員在社群平台分享中獎通知截圖，相關貼文迅速引起討論，許多網友留言表示羨慕與驚喜，直呼「太夢幻了」、「這福利也太棒」。活動也因此再度將好市多黑鑽會員制度推上話題焦點。

廣告 廣告

該活動自去年底開跑，針對黑鑽會員推出，只要使用好市多萬事達聯名卡消費達指定門檻，即可參加抽獎，有機會親臨世界級棒球賽事。活動結束後，中獎通知陸續寄出，會員們紛紛分享喜悅，相關貼文在短時間內獲得大量轉發與留言。中獎通知中清楚標示得獎內容與後續兌換流程，也讓不少原本抱持觀望態度的會員驚訝：「原來不是都市傳說！」

不少網友分享自己的感受，表示看到真實中獎案例後，才深刻體會活動的真實性。有會員留言：「不是只有喊口號，真的有人中！」、「朋友中獎後，對會員制度更有信心了。」也有人幽默表示：「逛賣場買東西，結果別人要飛東京看球賽，落差太大了。」對於棒球迷而言，世界棒球經典賽的門票向來一票難求，而透過日常消費即可換得親臨現場的機會，並能攜伴同行，堪稱「將消費升級為人生體驗」。

此外，不少黑鑽會員認為，這類「體驗型福利」比單純折扣或回饋金更具吸引力和記憶點。有會員直言：「雖然不一定每個人都會中，但知道是真的抽得到，就覺得繳會費很值得。」也有人表示，「這種活動會讓人更關注會員權益，也更願意參與。」

除了抽獎活動外，會員們也提醒彼此留意帳戶中的「好多金」回饋金已陸續開放兌換。依規定，好多金需在指定期限內使用，若忽略可能造成回饋金額流失。資深會員建議，年初正是盤點會員權益的好時機，包括好多金兌換、專屬優惠及各項回饋活動，都值得定期查看，才能將會員制度的價值發揮到最大。

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

宜蘭建築活動活絡 林茂盛要求建設處提升行政效能

張峻會勘台九線鳳林段揚塵 花蓮工務段、水利署允諾強化改善

【文章轉載請註明出處】