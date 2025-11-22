好市多「保暖神衣」大特價省近千元 網評價兩極
隨著氣溫驟降，好市多近期推出被稱為「保暖神衣」的Patagonia品牌外套特價活動，價格從原本4199元大幅降至3299元，有剛購入的消費者大呼吃虧，引發網友討論。
一名網友在「COSTCO 好市多 商品消費心得分享區」臉書社團發文表示：「10月初才幫老婆買一件，想說4199元已經很便宜了…結果現在打到骨折了…」，並附註是在中和店看到的特價。這位人夫的貼文引起許多網友共鳴，有人建議他可以嘗試退差價，「印象中可以退差價，會員卡一刷就出來了」。另有網友幽默回應：「還不再買一件攤平成本」、「先買先享受，後買享折扣」。
對於這款降價近千元的外套，網友意見分歧。有人質疑其價值，直言：「保暖度未知的情況下...老實說又醜又貴....為啥台灣人喜歡穿這種的...毫無美感膩」、「如果不在意品牌，網路上這價格可以買五件左右，而且品質不會差到哪去」、「這種外套大概只有每年冬天上山的時候會穿到，都是躺在衣櫥裡長塵蟎」。不過也有熟悉Patagonia品牌的消費者為其辯護，指出「這品牌主打環保概念，只要有破損都能免費修補，材質方面就是機能衣服，價值在這裡」。
有經驗的好市多消費者還分享了退差價的小技巧，一位網友建議：「當場買一件結帳，再去櫃檯退貨，當天買的沒有紀錄，所以一定是退到之前買的那件。」另有人根據好市多過往降價模式推測，「個位數不是7，還有可能會再降價」。
