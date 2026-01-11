好市多「保濕乳霜」限時特價 會員讚：已回購10次以上

美式賣場好市多（Costco）是不少民眾愛逛的賣場，近日有會員發現一款保濕乳霜正在特價，一大罐550公克只要329元，消息一出，讓許多會員都相當驚喜，紛紛前往賣場購買。

好市多。（示意圖／好市多提供）

一名會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說 」發文分享，最近「舒特膚長效潤膚霜」一罐原價429元，目前特價為329元，剛好這幾天溫度驟降皮膚變乾，他買回去使用後效果很不錯，洗完澡後馬上擦，肌膚鎖水很有感非常滋潤。

貼文曝光後引起熱議，許多人紛紛大讚「這瓶我用了好多年，容量大又平價，一罐撐一個冬天還有剩」、「一生推，我連臉都擦，一罐從臉擦到腳背，已回購10次以上」、「懷孕時每晚擦完油再擦這罐，生完一條妊娠紋都沒有」、「兩年前突發的蕁麻疹是這瓶救了我」。根據商品資訊，優惠活動數量有限售完為止，到2026/01/18優惠期間每卡限購4組。

