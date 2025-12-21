好市多「兒童碰碰車」3折出清！她買一台網笑歪：兩台才能玩

美式賣場好市多提供各種生活用品，滿足民眾日常需求。一位女子近日在好市多採買時，發現架上有一款出清中的G牌兒童電動碰碰車，原價6799元、現在只要1997元，讓女子直接搬了一盒回家，貼文曝光後引發熱議，許多網友紛紛笑說，女子應該買一次買兩台，才能出現「碰碰」的效果。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在採買時發現G牌兒童電動碰碰車正在出清中，原價6799元、現在只要1997元，賣到現場只剩最後一台碰碰車；原PO考量一番後，雖然家裡空間不大，還是決定放進購物車結帳。

對此，許多網友紛紛回應，「撞壞的東西價值會遠超過1997元」、「但凡猶豫一秒都是對這個價格的不尊重」、「是大順店嗎？周四去也有看到」、「沒意外你會一直被這台撞」、「看那個包裝膠帶應該退貨好幾次了」、「好適合我兒子…我兒子騎娃娃車都到處撞的」。

另外不少人則是指出，碰碰車要至少2台以上才能碰撞，「低消2台才能碰碰」、「剩最後一台了那你要和誰撞？」、「碰碰車不是應該要買2台，才能碰來碰去嗎？」、「只有一台，那那台車你買回去要跟誰玩碰碰車呢」、「剩一台怎麼碰碰車」、「碰碰車只有一台還叫碰碰車嗎」、「沒2台碰個毛，去撞牆嗎」、「你可以找也只有買一台的網友，一起約出來玩碰碰」。

