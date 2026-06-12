好市多「全台最大賣場」7/3高雄登場！網狂刷「沒加油站」太可惜

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好市多高雄新店將於7/3登場。翻攝好市多官方臉書



好市多位於高雄市中華五路的創始店因土地租約到期，將於近日結束營業，好市多今（12日）宣布高雄店將正式搬遷至前鎮區智科路，不僅將成為全台最大的好市多賣場，更設有全台最多的汽機車停車位，7月3日正式開幕。

好市多今在官方臉書發文表示：「陪伴高雄會員20多年的好市多創始店高雄店，即將搬進新家啦！」高雄店將從熟悉的中華五路，正式搬遷至前鎮區智科路，高雄新店三大亮點，包括全台灣最大的好市多賣場，位於海景第一排，並設有全台最多的汽機車停車位。

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好市多並表示，原本中華五路高雄店營業至7月2日18:00，智科路新高雄店7月3日登場，將以更寬敞的購物空間，更舒適的動線規劃，感謝高雄會員一路以來的支持與陪伴，期待在未來一同在新賣場創造更多美好回憶。

好市多高雄新店即將開幕的消息也引發在地高雄人熱烈討論，有人發現目前Google新地址根本搜尋不到，也有人擔心「大塞車時代來臨」，還有不少網友對於未設加油站直呼可惜，紛紛留言：「最大，然後沒有加油站」、「最大賣場沒有加油站，差評！」、「太可惜是沒有加油站」。

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