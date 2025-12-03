好市多：全台陸續導入停車收費 有消費可折抵

（中央社記者曾智怡台北3日電）有網友發現好市多新莊店停車場增設繳費機，好市多（Costco）今天表示，賣場正陸續導入停車收費系統，只要有消費都可折抵，新莊店設備待啟用，目前剩下5家賣場尚未完成設備安裝。

新莊店2017年開幕以來一直維持免費停車，但多年來外部車輛長期占用問題始終未解，近日有民眾發現，新莊店戶外停車區已設置繳費設備。

好市多表示，為提供會員更優質的消費環境，賣場正陸續導入停車收費系統，只要有消費都可折抵停車費，新莊設備待啟用，目前尚有5家賣場尚未完成安裝，包括台中南屯、台南、桃園中壢、桃園南崁、嘉義，會陸續推動安裝。（編輯：潘羿菁）1141203