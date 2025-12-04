好市多「全球店王」將取消免費停車 南屯大叔：公有市場用地怎可收費？

記者陳佳鈴／台中報導

台中好市多南屯店是全球800多間分店中的業績冠軍，免費停車制度施行18年，如今確定面臨重大調整，不少南屯人都哀嚎。(圖/翻攝畫面)

好市多（COSTCO）在台灣執行多年的免費停車政策，近期傳出即將畫下句點。為改善停車秩序並杜絕長期佔用車位的「停車蟑螂」，好市多規劃在部分門市導入車牌辨識與自動繳費系統。包括南屯、台南、中壢、南崁與嘉義等五家分店均將納入第一波施行名單。然而，其中具有特殊用地身份的台中南屯店，引發地方居民提出質疑甚至公開反對。

南屯店自2007年開幕以來，多年蟬聯全球800多間分店中的業績冠軍，是好市多在台據點的明星門市。免費停車制度施行18年，如今確定面臨重大調整。部分會員支持收費制度，認為以消費金額折抵停車，可有效排除長期占用的非消費車輛，提高真正購物者的便利性。

然而，長年在地生活、網路上以「南屯大叔」的前台中市議員張耀中卻態度強硬反對。他指出，南屯店所在地為市府在前市長胡志強任內，以「市113」公有市場用地模式促進民間投資所建置，具有「公有市場」屬性，而非一般商業開發用地。他質疑：「既然是公有市場用地，憑什麼向民眾收取停車費？」

張耀中回憶，當年好市多在開店前曾多次舉辦說明會，向居民承諾將提供免費停車服務。他批評如今業績大好後卻改變政策，形同「反悔」，恐損及公有土地應有的公益性。他呼籲市府經濟發展局應捍衛公有市場權益，要求好市多暫緩甚至取消收費計畫。

對此，好市多尚未對南屯店是否確定實施停車收費做出明確說明，但強調收費政策屬全球趨勢，目的在提升會員停車品質，不會影響店內既有服務。市府經發局則回應將進一步了解契約內容，釐清公有市場用地是否能收費及相關權責。

