好市多「出清1款玩具」！她見2.9折出手了 網笑：只有一台怎碰

生活中心／許智超報導

網友發現好市多有款兒童電動碰碰車，原價6799元，現在出清中只要1997元。（圖／資料照）

美式賣場好市多（Costco）向來以商品種類多元、價格實惠與份量十足聞名，且經常推出各式新品，深受消費者喜愛。近日，就有網友提到，她發現好市多有款兒童電動碰碰車，原價要6799元，現在出清中只要1997元，直接搬了一盒回家，貼文一出，讓網友笑虧「低消2台才能碰碰」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，她採買時發現一款兒童電動碰碰車正在出清中，原價6799元、現在只要1997元，且現場似乎只剩最後一台了，她猶豫片刻，「怕家裡沒那麼大空間，但後面還好多人觀望」，最後決定放進購物車結帳。

貼文曝光後，網友也紛紛回應，「這個轉來轉去還蠻靈活的，算好玩啦」、「買到撞到哈哈」、「這個價格我看到我會買給我姪女的兒子玩」、「買到賺到」、「好適合我兒子，我兒子騎娃娃車都到處撞的」、「我扛了兩台7114元」、「撞壞的東西價值會遠超過1997」、「但凡猶豫一秒都是對這個價格的不尊重」。

還有不少人笑說，碰碰車要至少2台以上才能碰撞，若只有一台就沒有「碰碰」的效果，「一台怎麼碰」、「我比較好奇是你要跟誰碰？」、「只有一台，那你買回去要跟誰玩碰碰車呢」、「碰碰車只有一台還叫碰碰車嗎」、「剩一台買了要參加車聚才能碰」。

