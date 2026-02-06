好市多一口氣扛3盒！一看後推車秒懂了 網友笑翻：過年送最安全

實習記者藍子瑄／台北報導

過年前到好市多採買年貨，有民眾一口氣扛了三盒蛋捲，結帳時才發現不少人推車裡「同款」，引起不少網友共鳴。（示意圖／資料照）

農曆年節將近，不少民眾忙著到賣場挑選送禮禮盒。就有網友分享，自己到好市多採買時，一口氣拿了三盒喜年來蛋捲，卻被女兒吐槽「哪有人一次送三大盒」，沒想到排隊結帳時，後面那一車也拿了整整三盒，讓她直言「果然過年送蛋捲最安全」。

排隊結帳秒懂 後車也塞滿三盒

原PO事後在臉書社團「好市多新品老實說」發文表示，當時站在結帳隊伍中，赫然發現後方推車裡，也放著三盒喜年來蛋捲，讓她忍不住對女兒笑說：「妳看吧，大家真的都很喜歡！」不少網友也直言，過年送蛋捲不僅實用、好吃，紅通通的外盒看起來也相當喜氣。

網友狂點頭：過年送禮、打麻將零食標配

貼文曝光後，立刻引發網友共鳴，留言區一面倒支持「蛋捲就是年節基本款」，不少人直呼「每年過年過節必買」、「送禮、自吃兩相宜」，還有人笑說，蛋捲根本是過年打麻將不可或缺的零食。

神級吃法被挖出 網友：一吃就回不去

除了送禮用途，網友也分享創意吃法，有人推薦原味蛋捲搭配美式咖啡，也有人大推芝麻口味香氣更濃；甚至有人分享，把蛋捲沾熱的義美古早味豆漿，奶油香與豆漿味融合，「真的會驚為天人」。

