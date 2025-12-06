好市多「台灣神級商品」大打折！他曝比官網便宜 過來人：真的好用

美式賣場好市多販賣各種商品，近日又有網友找到好貨，稱台灣鹿港製的「台灣第一筷」正在特價，比官網購買還便宜。文章一曝光就引起大量網友熱議，紛紛留言「超好用，之前買20雙，花好幾千」、「這家筷子好用」、「這筷子好用到炸掉啊」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，這家筷子真的很好夾，比官網便宜很多，本來趁1111購物節要在官網買，還好沒下手，現在可以在好市多線上買了。

據了解，這款商品是好市多線上獨家，10雙售價1179元，平均一雙118元，價格確實比官網便宜。據好市多官網介紹，這款筷子筷身為不鏽鋼316材質，筷尖專業沖壓成正四方型方便夾取，可用於洗碗機、烘碗機。

廣告 廣告

對此，許多網友回應，「好用，方形不會滾，尖頭也很好夾，重量輕」、「這筷子好用到炸掉啊，一直推旁邊的人買」、「非常好用，前端不鏽鋼設計，拿起來的手感很輕」、「超好用，之前買20雙，花好幾千」、「自從用過扁筷後真的回不去圓筷子了，圓的有時到處滾，夾小的又難夾」。不過也有人持不同意見，「我無法好好使用這種筷子」、「這是四方筷，不是圓筷，對嗎？手粗不曉得會不會不好拿」。

除了筷子之外，也有網友提到，好市多挪威空運新鮮鮭魚切片正在特價，每公斤原價629元，現在折價100元，售價529元。網友看到後也表示，「昨天去買幾乎都是魚腹的位置，好吃」、「這周有買，已經買了很多次，非常好吃，油多味美。放烤盤紙，玻璃烤盤200度烤30分鐘，香噴噴」、「肉質嫰但刺多，小孩和老人家食用要留意」。

更多中時新聞網報導

振永拍片被石頭雨嚇到 1打5大展身手

不把路鎖死 周定緯以當舞台表演者為傲

桃機T3北廊廳試營運 有望耶誕前啟用