好市多「台灣1分店」將遷址 執行長證實：2026年實施

好市多（Costco）執行長瓦克里斯（Ron Vachris）在最新財報中提到，2026年會計年度已安排好5家分店的遷址計畫，其中包括台灣1間分店，但瓦克里斯未公布詳細資訊。

好市多於11日（美東時間）召開2026會計年度第一季財報電話會議，瓦克里斯於會議中指出，原先計畫於明年開設35家新分店，但因西班牙幾間分店項目工期延誤，因此開店數量下修至28家。

瓦克里斯強調，這屬於短暫現象，好市多仍會維持每年新拓展30家分店的速度，同時擴大不動產團隊的規模，以維持擴張全球節奏。

此外，瓦克里斯提到，好市多也規劃將既有分店搬遷至空間更充裕的地點，2026會計年度規劃有5家分店將進行遷址，其中包括美國3家、加拿大1家，還有台灣1家。

此消息一出引發民眾關注，不過瓦克里斯並未透露更詳細內容，但依據推估，台灣將遷址的分店可能是南部其中一間。

