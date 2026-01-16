好市多「大人系甜點」搶爆！內行曝悄悄補貨 她讚：一個下午就吃完

許多民眾到美式賣場好市多除了購買日常食衣住行所需物品，也會買一些點心零食。有女網友分享，之前吃過一次的H牌「爆漿可可熔岩包」，一下就沒貨了，賣場今（16）日靜悄悄的補貨，立刻拿兩盒。文章曝光後，不少老饕都直言好吃，「超好吃，這個我們家一個下午就吃完了」、「大人系甜點」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，H牌「爆漿可可熔岩包」突然就這樣靜悄悄的補貨了，這次絕對不會放過它，之前吃過一次超喜歡的，過兩天想補貨竟然就這樣就沒貨了。她接著指出，今天一看到有貨後，立刻拿兩盒，腦中不斷浮現的是加熱後巧克力熔岩流出來的畫面，提醒大家，想吃的趕快來買，現在有貨。

對此，網友紛紛留言表示，「超級愛欸」、「這個除了用電鍋加熱，也可以用氣炸鍋我覺得風味更濃郁！」、「超好吃，這個我們家一個下午就吃完了」、「大人感的包子」、「大人系甜點」、「我覺得很上癮，價格不便宜也不貴」、「上次特展一上架就賣爆了，沒想到又出現了」、「一盒329元」。

不過也有人持不同意見，稱「上次試吃覺得還好」、「吃過感覺還好，沒到需要搶的地步」、「還可以，不過我每次蒸幾個，至少有一到兩個爆漿」、「個人口味覺得，外皮有點普通，蛋捲就很優秀」。

