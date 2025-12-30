好市多「奢華進口水果」上架！老饕曝口感：等好久

美式賣場好市多是許多民眾補充冰箱蔬果的地方，也不時會上架各式進口水果。近日有網友分享一款好市多櫻桃，價格為2公斤1699元。對此，有民眾回應，「這等級是好的，應該很快就沒了！」、「終於，等好久」。

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，紐西蘭櫻桃季節到了，COSTCO今天目擊上架，梗是鮮綠色的，新鮮好吃，一盒兩公斤。從商品介紹可以看到，該水果為當季鮮採商品，尺寸為28公厘到30公厘。

文章曝光後，其他人紛紛回應，「這等級是最好的，應該很快就沒了！」、「紐西蘭坐飛機的櫻桃2公斤1699」、「終於，等好久」、「現場看，外型還不錯，感覺現在滿新鮮的」；不過也有人提醒，「每次都一堆人在那邊捏來捏去，然後就買到發霉的」。

此外，也有網友推薦澳洲櫻桃，稱「我要等澳洲」、「去年有版友分享澳洲的比較好吃」、「等澳洲kordia」。過去有網友分享澳洲kordia櫻桃，認真看發現種類真的有不一樣，真的是漂亮許多，而且口感又脆又甜，真的跟夏季吃到的櫻桃一樣好吃。

另外如果要在夏季買櫻桃，網友則推薦美國櫻桃的極品品種：黑珍珠（black pearl），表示該品種等級堪比冬天紐澳的kordia，價格比別的櫻桃品種都還要貴一些。正常來說它的外觀是黑嚕嚕到閃閃發亮，口感很硬脆不說，甜度極高，一般來說夏天櫻桃自帶的酸氣，黑珍珠可以說是幾乎沒有，所以也是螞蟻人的最愛，加上吃起來還帶有濃郁的櫻桃果香氣，真的堪稱極品。

