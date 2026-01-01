好市多「好多金」即起開放抵消費 官方教3步驟查餘額

好市多宣布即起至2月28日，會員在賣場消費時可使用富邦聯名卡「好多金」折抵購物金額，提醒須在期限內使用完畢，並於結帳時告知收銀人員，每筆交易折抵金額系統會自動計算上限，折抵後不可取消，會員可透過Costco App查詢可使用的好多金餘額，登入後點選「我的帳號」，選擇「好多金查詢」，最後完成綁定，即可查詢可折抵金額。

好市多提醒，結帳時需告知收銀人員欲使用好多金折抵當次刷卡消費，折抵金額以1元為單位計算，使用後不得要求取消折抵。

好市多的「好多金」使用方式也常成為網友討論焦點，臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」中，過去曾有多名會員分享，到賣場結帳時，收銀人員通常會主動詢問是否使用好多金折抵當次消費，也可選擇用於折抵會員續約年費，「櫃檯結帳會問你要不要使用」、「我今天去結帳就有問我要不要折抵」、「也可以設定扣年費」，操作相當便利。

