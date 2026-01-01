好市多「好多金」開放折抵消費 查餘額只要3步驟

好市多（Costco）會員使用富邦聯名卡累積的「好多金」，從即日起開放在賣場折抵購物金額，使用期限至2月28日止，官方提醒會員務必在期限內使用完畢，逾期將自動失效。會員可透過官方App查詢可折抵的好多金餘額，並在結帳時主動告知收銀人員使用。

好市多。（示意圖／中天新聞）

好市多1日透過官方臉書發布公告，說明會員到賣場消費時，可使用富邦聯名卡的好多金進行折抵，每筆交易的折抵金額上限由系統自動計算。官方強調，折抵後不可要求取消，且折抵金額以1元為單位計算。

廣告 廣告

查詢好多金餘額的方式相當簡便，會員需先登入Costco App，進入「我的帳號」頁面後，點選「好多金查詢」選項，完成綁定程序即可查看可折抵的金額。好市多提醒，結帳時必須主動向收銀人員表明欲使用好多金折抵當次刷卡消費。

延伸閱讀

強烈大陸冷氣團來襲！8縣市低溫特報「跌破10度」

不運動只打瘦瘦針減肥？醫警告：停藥後恐成肌少性肥胖

影/紫南宮馬年錢母元旦10萬人搶領！彰化伯等14天奪頭香