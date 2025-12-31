好市多「婆媽最愛鞋牌」新貨不到1500！她驚：難得有這麼優雅的顏色

美式賣場好市多販賣的商品非常多，不時也會開賣各種運動品牌，近日有網友分享，深受許多女性喜愛的Skechers運動鞋上新貨了，且售價不到1500元。文章曝光後，馬上有許多網友按讚跟分享，甚至還有人直呼，「難得有這麼優雅的顏色！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，Skechers女健走氣墊運動鞋新品，固特異橡膠鞋底，有黑跟淺灰兩種顏色。從商品介紹可以看到，這雙鞋原價僅1439元，尺寸為美規6到9號，導入可視性氣墊科技。

文章曝光後，網友紛紛留言表示，「不用綁鞋帶的懶人鞋款」、「已入手，鞋底有彈性」、「難得有這麼優雅的顏色，很想買，但昨天試穿，感覺鞋子好像比較窄版，所以又猶豫了一下」、「昨天買早了」、「淺灰藍邊的真的算難得好看」、「黑色有點太素了」。

另外蘋果的Apple AirPods Pro 3也在好市多上架，網友也紛紛留言「好用，二代pro升級有感」、「這種80%都會不見，然後再買第二副」、「有線的比較耐用」、「蘋果最有價值的產品」、「之前外面買一代，問題一大堆，退貨不給退，早知到就在Costco買」。不過也有人稱，「用過掛頸的耳機，每次在健身房看到別人的耳機掉下來在那邊找，都很想笑，多搞丟幾次就會放棄這種設計了」、「看人用蘋果，還加裝掛線，怕掉」。

