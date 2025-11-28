好市多「安睡褲」特價掀暴動 中年男搬整車 堆比人還高

美式賣場好市多（Costco）近日舉辦「黑五購物節」活動，超過500項商品祭出優惠，其中一款女性衛生用品「安睡褲」折價110元，引爆搶購潮。有趣的是，現場大票男性、婆媽爆買，還有男子把推車堆得像山一樣高，網友傻眼問，「一個男人買那麼多安睡褲要幹嘛？」

一名女網友昨天在Threads上傳影片，畫面中一群人全部湧入一區搶購商品，一位男子順利搶到後，興奮地將東西舉起來，接著遞給原PO，原來他搶的是「好自在熊抱散熱安睡褲」，原PO發文笑說「關於我老公在好市多搶衛生棉的那件事」。

另名女網友今天也在Threads發出影片，一名中年男子的推車內全是安睡褲，且堆得比人還高，她驚呼「這大哥真的是滿厲害，堆有夠高，但是一個男人買那麼多安睡褲要幹嘛？」

許多網友笑說，「畫面裡一堆沒月經的在搶」、「真的搶成一團欸，好恐怖」、「這畫面搞得好像世界末日再也買不到一樣」、「搶成這樣還以為不用錢」、「衛生用品最好不要久放，台灣很潮濕耶！」

今年好市多黑五，衛生用品被會員列為必買物之一，該款安睡褲一箱24片，原價479元，現在折價110元、只要369元；另一款「蘇菲超熟睡安心褲日夜組合」也祭出優惠，一整箱40片原價809元，折價210元後只要599，同樣掀起搶購。

