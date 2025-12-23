好市多「巨型聖誕老人」爆紅！家長看到快避開 苦笑：小孩想直接抱回家

記者李育道／台北報導

隨著年底將近，美式賣場好市多（Costco）陸續換上聖誕節裝飾，賣場內洋溢濃厚節慶氣氛，也意外成為親子家庭的「快樂製造機」。近日就有家長在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享，帶著孩子逛賣場時，女兒遠遠看到巨大聖誕老人，立刻興奮大喊「聖誕老公公」，甚至還想衝過去抱回家，童言童語讓家長哭笑不得。

原PO表示，雖然家中沒有特別過聖誕節的習慣，但看到賣場裡琳瑯滿目的可愛裝飾，連自己都忍不住心動，差點想帶一棵小聖誕樹回家。不過這趟逛賣場的主要任務，是讓孩子自行挑選禮物，最後選了一組兒童牙醫玩具組回家，認為價格實惠、玩法多元，CP值相當高，也推薦給仍在苦惱聖誕或新年禮物的家長參考。

原po女兒遠遠看到巨大聖誕老人，立刻興奮大喊「聖誕老公公」，甚至還想衝過去抱回家。（圖／臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」）

貼文一出，引發不少家長共鳴。許多網友笑說，自家孩子看到那尊「巨大版」聖誕老人同樣目不轉睛，直呼「真的太可愛了」，也有人好奇這麼大一尊裝飾是否真的有人買回家。還有不少家長坦言，孩子每次進好市多，第一站幾乎都是玩具區，連大一點的孩子也會特別去看看樂高是否有特價。

