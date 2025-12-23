好市多「巨型聖誕老人」超吸睛！家長笑：小孩想抱回家

美式賣場好市多近期換上聖誕節裝飾，節慶氛圍濃厚，近日更有一款巨大聖誕老人引發討論，有網友透露，女兒一進賣場就興奮大喊「聖誕老公公」，甚至試圖衝去擁抱，引發家長共鳴。

好市多一款巨大聖誕老人引發討論。（圖／翻攝自 「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團 ）

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」臉書社團發文表示，「最近開始有聖誕節裝飾了，女兒進到賣場遠遠的就在那邊喊聖誕老公公，還試圖想要去抱他，一直說要帶聖誕老公公回家。現在賣場超多可愛的裝飾，我家沒有過聖誕節的習慣，但是也好想買個小聖誕樹回去放喔。」透露這次帶孩子前往賣場的主要目的是讓小朋友自行挑選禮物，最終選購了一組兒童牙醫玩具組，認為價格實惠、玩法多元，CP值相當高，也推薦給仍在苦惱聖誕或新年禮物的家長參考。

廣告 廣告

貼文引發討論，不少網友紛紛留言表示，「我家的上次去也是好愛那隻巨大聖誕老公公，真的是很可愛」、「那個聖誕老人也太大隻了吧，真的有人買？」、「最近去好市多都很有聖誕氣氛，逛著就開心哈哈」、「我們每年都會在好市多買聖誕裝飾，因為補貨的時候就可以順便買齊很方便」、「帶聖誕老公公回家也太可愛了吧哈哈哈」。

不過也有人認為，「其實每次小孩買回來的玩具我都玩得很開心」、「玩具區真的很好逛，我上次去還看到F1賽車我傻眼，超想買的哈哈哈哈」、「我們也是在這裡買聖誕禮物，但是不能帶小孩去」、「好市多真的超方便，什麼都買的到」、「我家小孩每次去都直衝玩具區啊，連大兒子都會去看樂高有沒有特價」。

延伸閱讀

優惠剩1天！星巴克買1送1 超商咖啡買20送20快囤

牛室炙燒牛排全數關閉北部據點！板橋、林口12/21同日結業

美麗新宏匯影城「無預警宣布熄燈」！網震驚：不是很熱鬧嗎好扯