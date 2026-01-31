好市多一年只賣一次「日本頂級水果上架」 老饕狂讚：香甜好吃

美式賣場好市多有賣各種蔬果及生活用品，也會進口各國水果上架販賣。近日就有網友分享日本青森的一款高級富士蘋果，外觀又大又飽滿，且需要經過認證，名稱為「飛馬蘋果」。文章曝光後，老饕紛紛留言「好吃到像是騎上飛馬」、「每年必買」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文稱，最近在好市多看到這款青森縣的飛馬蘋果，包裝黑金配色還有飛馬圖案，感覺質感超好。因為想買來送朋友，很在意口感，「這款甜度高嗎？吃起來夠不夠脆？」

據了解，該水果產地為日本青森縣，每顆蘋果皆由人工照顧確保品質，需要認證方可稱為飛馬富士。好市多此次販售的蘋果禮盒，重量約為2公斤，裡面裝有5-6顆蘋果，售價為1099元。根據日媒過去介紹，飛馬富士蘋果甜度超過14度，且種植地每年都需要土壤檢測。

文章曝光後，網友紛紛留言，「不是陽光富士那種可以比」、「第一年吃到時真的非常驚艷，盡量不要太季末才買」、「買過幾次，全家都很愛，前年的最好吃」、「好不好吃因人而異，但馬年買飛馬蘋果送人絕對應景！」、「好吃到像是騎上飛馬」、「我買過，真的很香很好吃」、「好市多蘋果只買飛馬蘋果」。

不過口感卻出現因人而異的情況，有的人認為脆，「我吃過，脆的口感，很好吃，甜」、「好吃，很脆」。但也有人表示，「日本蘋果口感都偏綿密，個人沒那麼愛，比較喜歡脆的」、「以前吃過一次，甜但不脆，很綿」。此外，有一名水果商販解釋，正宗日本蘋果的口感都不會到太脆，主要吃的是香氣。

