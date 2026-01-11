好市多「推車亂象」惹眾怒！她買完見一畫面無奈：從副駕爬進去

一名會員抱怨好市多手推車亂象。（圖／報系資料照）

美式賣場好市多以多樣生鮮食材與大包裝商品深受消費者青睞，但近日有民眾反映，停車場推車亂放的情況頻仍。日前一名女子在社群平台發文，指出她在採買結束準備開車回家時，發現推車緊靠車側，導致駕駛座車門無法開啟，最後只能從副駕駛座爬進駕駛座，讓她無奈發文抱怨。

一名女子10日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文指出，去逛好市多買完出來看到這畫面真的是很無語，只見畫面中推車被整齊排在燈柱旁，而旁邊正是原PO駕駛座車門的位置，令她發文氣喊，「麻煩大家多走幾步路就有可以回收推車的地方了，不要隨意亂擺推車，推車幫你們滿載而歸就不能幫忙推他回家嗎？如果你在老了誰要推你去曬太陽？」

廣告 廣告

她表示，當時發現推車就停在自己車旁，讓她完全無法開門上車，最終只好從副駕駛座爬進去才能駕車離開。雖然車子沒有受損，但仍感到相當無奈。

許多民眾不將手推車歸位，甚至影響到他人駕車進出。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

貼文曝光後引發大量回應，不少網友指出各地分店都有類似情況，「真的很多這種人，不知道他們到底是有多懶明明就只是推回去而已」、「中壢很多，沒婦幼沒殘障停該車位，然後手推車就塞柱子」、「我還在內湖大全聯看過好市多的推車被推到樓上的停車場」、「南屯的還會推去迪卡儂」、「中和更誇張，看到柱子就放，到底是有多懶」、「還遇過推車直接放在我車正後方的，真的很沒水準」。

部分會員也分享海外經驗，指出美國的好市多同樣有推車隨意擺放的狀況，「看了美國好市多後釋懷了，沒水準的人全世界都有」、「分享給您笑一笑！加州灣區的好市多都這樣停推車」。

另有會員建議，可比照其他連鎖賣場採用投幣式推車制度，「改投幣式就不會亂放了，推到街上，相信會有人幫忙退回去」、「如果改成投幣式的應該會改善此現象」、「都加上鎖，解鎖要插錢的，就可以減少推車亂丟」。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

帳戶多出103萬轉帳！ 他一查真相「竟是年終分紅」

演員夫妻驚傳開車撞死人！家屬轟「跪完就封鎖」 楊傑宇親回：老婆害怕

衛生紙外包裝先別丟掉！內行揭「1用途」超省錢 政府也核可