好市多「摺疊吹風機」折700元 一票人搶買：頭髮乾超快

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物節」活動開跑，24日至30日連續7天推出超殺優惠，超過500件商品入列，許多會員也在社群推薦必買好物，有網友分享一款「雙電壓摺疊吹風機」，大讚風力強、體積小，頭髮很快就吹乾，且出遊攜帶非常方便；該款吹風機黑五折價700元，現在只要2699元，大票網友驚呼太划算，「可以再買一支」。

一名網友今天在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」分享黑五優惠資訊，TESCOM雙電壓摺疊吹風機原價3399元，現在折扣700元，只要2699元；他說之前在電商平台一支要價3990元，現在好市多黑五竟然2700元有找，看到馬上買了一組。

原PO大推這支吹風機，風力強、體積小，攜帶非常方便，因為可支援國際電壓，所以帶出國直接插電就能使用，他說唯一缺點就是進風處的濾網不夠密，使用時要小心別讓頭髮被吸進去。

貼文引發熱烈討論，許多網友驚呼「也太划算」、「今天下班要去買」、「很適合買來交換禮物」、「我露營都帶這支去，現在好便宜，感覺可以再買一支。」

其他用過的網友也讚翻，「我頭髮很多，用這支吹超快乾」、「摺疊起來很小，跟iPhone Pro Max差不多大，它有3段風速，聲音不會太大，旅遊攜帶非常方便，拿起來也不重，整體來說很好用。」

