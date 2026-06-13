好市多「新高雄店」7／3開幕 將成全台最大賣場、擁最多停車位

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

好市多高雄店。（圖／翻攝自Google Maps）

好市多（Costco）高雄店將迎來重大搬遷計畫，新據點將進駐亞洲新灣區80期重劃區，基地面積達1.4萬坪。官方於12日宣布，全新「新高雄店」預計於7月3日正式開幕，屆時將成為全台灣規模最大的好市多賣場，同時也將配置全台最多的汽車與機車停車位；而現有的高雄店則營業至7月2日晚上6點後正式結束服務。

據《中時新聞網》報導，台灣好市多官方昨（12日）在臉書粉專發文指出，陪伴高雄會員超過20年的創始店高雄店，將從熟悉的中華五路遷至前鎮區智科路35號的新址，象徵營運進入全新階段。

廣告 廣告

貼文進一步說明，新高雄店共有3大亮點，不僅是全台最大好市多賣場，還坐擁海景第一排，同時設有全台最多的汽機車停車位，強調購物與交通的便利性。

據悉，原高雄店自民國86年（1997年）開幕以來，一直是台灣首間好市多賣場，但原本約4500坪的空間已無法負荷尖峰時段龐大人流，因此決定遷移至高雄軟體園區南側的亞洲新灣區80期重劃區，以擴充營運規模與服務量能。

新店規劃為地上4層建築，分為A、B、C三棟，其中A棟1樓與3樓為賣場空間，2樓作為辦公室使用，4樓則設置停車場；其餘兩棟建築則全面作為停車場使用。

業者表示，全新賣場共規劃1010個汽車停車位與400個機車停車位，提供更寬敞且便利的停車環境，以因應未來大量人流與車流需求。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

台股又爆違約交割！ 新日興、欣興、旺矽合計逾7千萬元

100萬不夠！AI重算「第一桶金」門檻 網驚：新手村還會往前跑？

爽中3億照樣通水管！百萬富婆更狂 裝窮半年還跑Uber