好市多、沃爾瑪10個裝普羅旺斯風小碗 為居家增添美感

如果你正努力打造那種「隨時間慢慢蒐集而成」的居家風格，就會知道這種美感往往需要時間累積。折衷主義風格(eclectic)確實很難一次到位，但好消息是，好市多(Costco)最近上架的一組碗盤，能立刻為家中收藏加分。

根據Apartment Therapy報導，這組石紋碗花色並非完全一致，帶著濃厚的復古風情，而且一組10個售價僅需9.99元。雖然完整的居家美學需要時間建立，但這些設計感十足的餐具現在就值得入手。社群帳號「Costco Buys」近日在Instagram貼文中寫道，「好市多這款色彩繽紛的普羅旺斯石紋碗，瞬間就讓零食、配菜或日常餐點變得亮眼。這套10件組可微波且適用洗碗機，既美觀又實用，而且售價只要9.99元。」

這組碗每一個都有不同的圖案與配色，目前看來是好市多實體門市限定商品，不過，沃爾瑪(Walmart)也能買到同款組合，但價格並不相同(10件組售價29元)。每個碗都印有粉色、藍色或綠色的花卉或金屬絲花紋圖案，大小非常適合盛裝零食或早晨的一小份穀物片。

Target百貨也有類似的碗具組(6入裝23元)，但設計上較偏向幾何圖形而非花卉，碗的底部都有小底座，是盛裝配菜或點心的理想尺寸。一位沃爾瑪買家分享道，「收到時狀態非常完美，古怪有趣的圖案保證讓你看了心情好。我買來當蘸醬碗，非常合適，做工也很細緻。」

如果你本來就喜歡混搭、不刻意成套的居家風格，這組來自好市多的復古碗盤能輕鬆營造出「隨時間積累」的層次感，平均每只碗只要1元，趁好市多還有庫存時，絕對是必買清單之一。

