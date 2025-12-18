好市多「涮嘴點心」出大人口味 老粉讚：吃到停不下

天氣變冷，就忍不住想吃零食，一名網友在社群上分享，逛好市多發現米米花出新口味，買回家試吃後立刻淪陷，濃郁巧克力搭配酥脆口感，讓他一口接一口，吃到停不下來，貼文曝光後，吸引上千名網友點讚直呼，這款米米花是「大人口味」，真的很好吃。

一名網友昨在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」分享，逛好市多發現，米米花出了法式可可香頌的新口味，立刻心動買回家，打開包裝就能聞到濃濃的巧克力香，試吃發現口感酥脆又不油膩，且可可風味十足，讓他一吃就停不下來，立刻推薦同事去搶購。

貼文吸引上千名網友討論，「這款是不甜的巧克力口味，比之前的蜂蜜口味更對味」、「之前買過別的口味，老公和小孩都很愛，口感真的很脆」、「這口味很好吃，之前有出過牛奶巧克力口味，個人覺得新口味可可偏大人感，更棒」、「我覺得很好吃，是大人的口味，昨天看到就立刻搬了一整箱回家」、「純米爆出來的，無麩質很棒耶」、「感覺好讚，周末就去買」、「看到法國頂級莊園巧克力，就想吃看看，明天就去買」。

不過有吃過的網友留言表示，這款零食的口味的蠻好的，但缺點就是會黏牙，而且熱量也不容小覷，一小包就有300卡，不小心吃太多可能會發胖。

