好市多「無羊枕頭」真能秒睡？醫揭3大挑選陷阱：睡錯比失眠更慘、頸椎恐變形

日本爆紅的「無羊枕頭」悄悄在台灣好市多上架，引發網友熱烈討論。這款號稱「不需要數羊也能睡著」的枕頭，有使用者形容擁有「像浮在水面上」的舒適感。然而，台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師徐上富提醒，完美的枕頭因人而異。一個合適的枕頭應符合頸椎中立、呼吸道暢通、肩頸無壓三大原則，否則不僅可能加劇打呼，甚至導致頸椎病變。

「無羊枕頭」登台 比日本還便宜

旅遊部落客林氏璧在臉書分享，台灣好市多上架的無羊枕頭應是「極柔款」，含包裝重達4.6公斤，但他與家人使用的感覺皆認為偏高。目前台灣好市多售價為3,249元。相較日本好市多約2,852元台幣，雖然略高，但比起日本官網的4,400元台幣，仍便宜許多，讓不少從日本扛回的民眾直呼划算。林氏璧也建議，若偏好較低枕頭，可考慮3.7公斤的「至極款」或2.7公斤的「調音款」。

網友紛紛分享心得，有人直言：「這我前天買了一個，還真好睡」、「很重，但秒睡，比日本亞馬遜還便宜！」也有人點出使用條件：「好睡，但前提是側睡，而且喜歡高枕頭」。然而，對於許多人關心的「能否解決失眠」問題，林氏璧坦言：「對我們家目前看不出效果，哈哈。」效果因人而異。

台灣好市多上架的無羊枕頭售價為3,249元（圖／翻攝自林氏壁臉書）

枕頭的關鍵作用：睡姿與頸椎的完美支撐

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師徐上富指出，枕頭對於睡眠的影響是肯定的。他強調，如果完全不使用枕頭，平躺時脖子跟後腦勺之間會出現空隙，處於懸空狀態。這會導致脖子必須出力，造成僵硬、痠痛，進而嚴重影響睡眠品質，長期下來可能導致頸椎病變。

然而，徐上富也特別強調，目前並沒有任何一種枕頭能夠「完美適用於所有人」。他解釋，選擇枕頭需要高度量身打造，因為每個人的後腦形狀，如扁頭、凸出的圓頭以及體型差異，都會直接影響到合適的枕頭高度。例如，扁頭的人通常會需要較高的枕頭來填滿後腦勺與背部之間的空隙，才能達到理想的支撐效果。

挑選「好枕頭」的三大原則與實用測試法

徐上富建議，無論民眾習慣仰睡或側躺，挑選枕頭時都應以達成以下三大關鍵原則為目標：

維持頸椎中立角度： 確保脖子的頸椎在睡眠時不會過度彎曲或凹折，保持自然放鬆的姿勢。



上呼吸道無擠壓感： 躺下後，鼻咽和氣管不應感到任何擠壓，以維持呼吸道的暢通無阻。



脖子肩膀不需異常出力： 避免頸部和肩膀的肌肉在睡覺時仍處於緊繃或施力狀態，影響放鬆。

徐上富也提供了一套實用的檢測方法，幫助民眾在購買前或回家後判斷枕頭是否適合自己：

測試高度： 躺下後，觀察自己的下巴是否有稍微往下壓，或者頭部是否有過度往後揚。如果沒有這些情況，代表枕頭的高度是合適的。





測試服貼度：確認枕頭是否充分填滿了脖子與後腦之間的空隙，沒有任何懸空感。





測試持久度（建議1小時以上）： 實際躺著或睡上一整夜，醒來後感受脖子和肩膀會不會出現痠痛。如果沒有痠痛不適，則代表枕頭符合這個條件。

枕頭不是軟綿綿就好

徐上富分析，在枕頭的軟硬度選擇上，比起高度有較多的參考標準。國外研究傾向建議枕頭應具有「一定支撐力」，不宜過度軟綿綿。他認為，「無羊枕頭」因其特殊的立體結構，屬於人體工學類枕頭，其支撐力和穩定度通常優於傳統羽絨枕。

台灣好市多販售的無羊枕頭。（圖／翻攝自好市多官網）

為何換了枕頭仍睡不好？

徐上富說明，選擇一個合適的枕頭，對於打呼者確實有改善效果，甚至能降低呼吸中止的次數。根據國外研究，呼吸中止症者使用適合的枕頭，約有六、七成的人可以獲得改善，不過效果有限，打呼的音量等大約降低一至二成，多數患者還是得透過醫療等方式改善。

徐上富提醒，如果發現自己試了各種枕頭仍無法睡好，持續感到疲憊和肩頸不適，這可能不是單純枕頭的問題，可能是有其他疾病，如中重度睡眠呼吸中止症或過敏性、慢性鼻炎導致夜間鼻塞，這些問題需要治療才能根本解決。

◎ 圖片來源／達志影像/翻攝自林氏壁臉書．翻攝自好市多官網

◎ 諮詢專家．資料來源／徐上富醫師．林氏壁

