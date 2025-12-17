好市多「睡眠神器」又上架！ 網讚：躺下直接昏迷





美式賣場好市多商品齊全多元，從日常所需到高端進口產品，均能一站式購足，吸引許多死忠鐵粉。近日一名網友在網路社團分享他在好市多，看到一款日前日本爆紅的寢具又上架，沒想到照片曝光後，吸引網友瘋狂搶購，但有人慢一步沒搶到感嘆「又撲空了！」

一名網友15日在《Costco好市多 商品經驗老實說》社團，分享1張日本熱銷的「無羊枕頭」（Sheepless），意指「不需要數羊就能入睡的枕頭」，主打高透氣、彈性佳、支撐力強，能貼和頭頸部，被網友風為「睡眠神器」。網友寫道：「無羊枕頭又出現了！」

▼網友分享日本熱銷的「無羊枕頭」（Sheepless）在好市多上架的照片。（圖／翻攝《Costco好市多 商品經驗老實說》社團）

其他網友看了以後紛紛大讚：「不用數羊躺了直接昏迷」、「支撐度很好，加上夠重，讓我擺脫落枕的困擾」、「朋友夫妻都說超好睡，很舒服、支撐力很好，不過枕頭還是要看身型～每個人感受不同」、「希望買得到」、「要買的時候賣完了」、「全台皆已完售」、「今天打給客服，語音說全台都賣光」、「買不到買不到買不到，太扯了，這麼貴還賣光光」、「又撲空了！ 昨日新莊」。

不過也有網友認為效用因人而異「我昨天也有看到，就是躺著不會數羊，會很快入睡！但還是要看每個人適不適合自己，乳膠枕跟記憶枕我們都睡不習慣」、「我覺得不是那麼好睡欸」、「不知道為什麼在睡的時候一直聞到枕頭有一股很重的味道，反而睡得很不好」、「上次朋友買了一顆說不好睡...退貨處理」。

前台大感染科醫師、同時也是旅日達人的林氏璧曾在粉專上分享實際使用感受，指出家人認為這款枕頭偏高；她本身習慣側睡，並未覺得高度特別不適，但整體體驗與外界盛傳的效果仍有一段落差。

（封面圖／東森新聞）

