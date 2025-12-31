好市多「神級水果」翻車了？ 會員搖頭：沒去年好吃





美式賣場好市多（Costco）一直以商品多樣、價格實惠等深受會員喜愛，而眼尖的網友發現，好市多賣場也開始販售從紐西蘭空運來台的櫻桃，每盒2公斤售價1699元，不少會員驚喜喊「期待它很久了」。

一名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文分享，好市多上架新品「紐西蘭櫻桃」，他說，「紐西蘭櫻桃季節到了，COSTCO今天目擊上架，梗是鮮綠色的，新鮮好吃，一盒兩公斤。」

貼文一出，網友紛紛留言回應，有人分享也購買了同樣的櫻桃，「買了，不錯吃~新鮮」、「終於，等好久喔」；不過也有網友說，今年的櫻桃沒有去年好吃，「覺得和去年相比不是很硬脆，去年的很好吃、硬脆甜」、「今天買了，脆度不夠，甜度也不行，就只有新鮮而已」、「昨天買了整盒少數是甜的，不甜居多」、「今年的櫻桃不甜又有草味，相較去年的同品牌櫻桃真是脆又甜」。

也有網友分享，紐西蘭的櫻桃沒有澳洲的好吃，「澳洲的比較甜，紐西蘭的摘的太生太紅了，糖度都很難上20」、「坐等1月中澳洲塔斯的kordia品種」、「去年有版友分享澳洲的比較好吃」。

