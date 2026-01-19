好市多「神級水果」降價了！限時折扣200元 會員狂讚：硬脆又甜

生活中心／朱祖儀報導

美式賣場好市多（Costco）商品種類多樣、價格實惠，不時還會推出限定商品，引不少會員前往購買。一名網友表示，最近去好市多買紐西蘭櫻桃回家，發現好吃又多汁，掀起網友熱議，還有人透露，現在特價降了200元。

好市多櫻桃評價兩極

一名網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，從好市多買了紐西蘭櫻桃回家，擦乾分裝好之後就準備開吃，沒想到一入口就瞬間驚豔，因為咬下去口感偏脆，汁多又飽滿，非常好吃。

廣告 廣告

網友紛紛表示，「我買到的也很好吃脆甜」、「全世界櫻桃是都銷售來台灣嗎？到處都在賣櫻桃，而且超級便宜」、「空運紐西蘭櫻桃品質真的很棒，2公斤裝的已經吃完一盒了」、「我前幾天去全聯買一盒165，吃起來脆甜，現在櫻桃品質似乎都還不錯」。

但也有人說「我也有買，完全不甜」、「要拿去退了，一拆封就看到發霉的、「只有你說好吃，昨天我有買，我全家都說不好吃」、「今年紐西蘭跟澳洲櫻桃怎麼差評這麼多？但又有人說好吃，週末來去看看好了。」

金盒櫻桃引熱議

除了紐西蘭櫻桃之外，近來好市多販售的澳洲空運來台的「金盒櫻桃」討論度也很高，有不少網友透露，「那天買一盒澳洲的超級硬脆甜」、「好吃呀，我昨天才買一盒，而且剛剛分裝保鮮盒墊餐巾紙發現沒什麼掉梗的」、「昨天同事有買，覺得有到硬脆甜呢。」且澳洲金盒櫻桃原價1699元，現在至1月25日限時折扣200元，降至1499元。

好市多金盒櫻桃現在特價折扣200元。（圖／翻攝自今購百科）

更多三立新聞網報導

女兒學測考爛「台大夢碎」！爸突開Google Maps 1段話看哭4萬人

包裹見「3字」是詐騙！店員急喊別取貨 整串黑名單曝光

四季豆、櫛瓜輸了？鹹酥雞「1隱藏蔬菜」被推爆 內行驚：好吃到發瘋

好市多連帽外套逼近5萬！內行一看驚「羽絨界天花板」：很便宜了

