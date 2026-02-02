好市多「神級洗衣精」超夯 網讚：咖哩也洗掉

美式賣場好市多（Costco）一款洗衣精祭出限時3天、現折140元的特價。（圖／翻攝自Google Maps）





美式賣場好市多（Costco）近期推出新制以及會員費調漲，不少會員紛紛趁著年前採買潮，有網友就發現一款洗衣精祭出限時3天、現折140元的特價，不少使用者盛讚其連咖哩漬都能洗淨。

洗衣精限時三天現省140元

原PO在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文分享，由於會員費調漲，特地前往門市掃貨，將累積的福利金用完，發現一款「Persil寶瀅全效能新配方洗衣凝露」正進行限時特價，該商品原價為699元，特價僅需559元。

廣告 廣告

原PO表示，該活動僅維持短短三天，且於1日截止，並透露，過去在韓國旅遊入住當地民宿時，就曾注意到該品牌被廣泛使用，先前在社群平台Threads上便多次看到有人推薦該瓶洗衣精洗得很乾淨，趁著特價一次帶走兩瓶後，實際測試清洗年前積累的一大堆寢具，發現其去汙表現確實名不虛傳，清潔力相當不錯。

貼文一出，許多網友紛紛表示，「德國，日本的洗衣精，果然品質比較好！」、「洗淨力真的沒話說」、「洗淨力部分可以誇獎一下哈哈 ！！！有一次吃咖哩沾到衣服，但懶得用手先搓過，結果發現直接丟洗衣機也洗得掉」、「味道跟以前不一樣了，都拿來洗洗車毛巾，超好用」、「persil 除了香到爆需減少用量，其他沒問題，洗淨力非常優」。

不過也有網友認為，「很臭」、「以前還沒漲價300多，還要搶，現在特價比以前原價還貴一堆，沒人要買了，以前還買四罐線上登錄送一罐」、「味道不喜歡看到都會避開」、「這牌就是太香了，不然不錯」、「他的味道我真的不行」、「真的很臭 洗完都有口水味」。

