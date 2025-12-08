好市多「神級甜品」被推爆 她讚：健康又順口

一名網友近日分享一款「銀耳燕麥杏仁露」，讚嘆它不僅沒有可怕的杏仁味，且方便食用。（圖／翻攝自好市多官網）





美式賣場好市多（Costco）常推出各式高CP值「神級商品」，吸引不少民眾前往搶購。近日，一名網友分享了她近期購入的一款「銀耳燕麥杏仁露」，表示這款產品完全沒有傳統杏仁製品常見的怪味，且開封即可食用。貼文曝光後，立刻引發網友熱議。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她最近迷上飲用各種滋補養顏又好喝的甜湯，沒想到逛好市多時意外發現這款「銀耳燕麥杏仁露」，喝了之後立刻愛上。她表示，自己本來是看到杏仁就會退避的人，但這款甜品沒有難聞味道，口感順口，且銀耳多醣體、杏仁維生素E對皮膚有益，燕麥與杏仁還具降膽固醇功效，健康又美味。

原PO表示，這款甜品沒有難聞味道，且口感順口。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說臉書社團 ）

原PO也強調，這款產品最吸引人的是方便食用，「打開就可以喝，不用再削蘋果、切紅棗煮茶了，這個真的強力推薦！」實際查看好市多官網可見，該款「銀耳燕麥杏仁露」每包裝含3份，無防腐劑、香料、色素，冷熱皆可食用，售價為339元。

貼文曝光後，立刻吸引大批網友留言討論，不少人表示：「不敢喝杏仁茶的人來喝這個」、「喝起來蠻有層次的」、「養生也可以很好喝的證明」，也有人指出：「我覺得一瓶分量剛剛好」、「真的是越喝越順，是會愛上的品項！」、「真的超適合懶人族」。

另外，也有網友分享自身經驗，表示：「我媽喝完直接叫我再去買兩箱」、「我已經備了幾瓶在公司冰箱裡」，甚至有人說：「我怕杏仁但這個我可以喝光光」、「這瓶比我在外面買的銀耳湯還好喝」、「燕麥真的蠻有飽足感」。看來，愛喝養生甜品的人又多了一項好選擇。

