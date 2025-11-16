好市多「科克蘭鮮乳」大缺貨限購！業者回應了

近期有民眾發現，好市多自有品牌科克蘭（Kirkland）全脂鮮乳總是缺貨。（示意圖／翻攝自Pexels）





美式賣場好市多（Costco）以大容量、價格實惠聞名，是許多民眾採購家用品與食品的首選。其中，自有品牌科克蘭（Kirkland）全脂鮮乳也擁有不少愛好者。不過，近期傳出部分地區分店缺貨此款牛奶。對此，好市多表示，因受颱風影響，高雄及台北港一度關閉，貨運受到延誤，目前已陸續恢復配送。

臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」日前有民眾發文表示，過去兩週前往好市多購買牛奶時，總是遇到空空如也的貨架，不論是美國或紐西蘭進口牛奶都買不到。他發文當天去到現場，也只剩下其他品牌的鮮奶，向櫃檯人員詢問後得到的回應是進貨量很少，通常一開店就被搶光。無奈之下，她只好在貼文中向網友求助：「有人知道缺奶的原因嗎？」

貼文發出後，網友們紛紛回應，「真的都買不到，紐西蘭的也是」、「昨天晚上汐止店科克蘭鮮奶一瓶都沒有，這是新冠疫情後第一次遇到的情況」、「感覺進貨量變少，看擺放的位置大小就知道，跑了4趟今天總算買到了」、「可能是進貨量比以前少」、「服務人員有說庫存不多，一天只補一些」、「通常開餐飲的客人都會去搶，所以一開店就沒有了」。

根據《賴傳媒》報導，今（14日）有民眾前往南部某家好市多，發現科克蘭全脂鮮乳整櫃缺貨，登上Costco線上購物平台也顯示缺貨無法下單。更有網友指出，前陣子到好市多購買這款鮮乳時，就已開始限購。對此，好市多表示，近期受到鳳凰颱風影響，高雄港與台北港一度關閉作業，配合港口運作調整，目前已陸續恢復供貨。

