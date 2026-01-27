好市多「稀有購物袋」突上架！會員搶翻：比日本買還便宜

美式賣場好市多有賣各類生活用品，會員買東西的時候自然少不了購物包，而好市多也會販售印有自家LOGO的袋子。近日就有網友發現，通常只在日本販售，過去在台灣極少上架的限定麻布保溫保冷購物袋，突然出現在貨架上。文章一曝光，馬上吸引大量會員關注，甚至有人驚呼「賣得還比日本便宜！」

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，日本限定麻布保溫保冷購物袋，COSTCO目擊再次補貨上架，有需要的快去賣場看看。從商品介紹可以看到，這款商品其實包含3樣東西，分別是麻布保溫保冷袋60公升1個、45公升1個、以及1個20公升收納式購物袋，商品可以水洗，放入冰塊可增加保冷效果。

廣告 廣告

文章曝光後，會員都在詢問哪些分店有賣，並留言稱「蠻好用的」、「昨天詢問客服，滿多家都有賣的，如果想購買的人，建議可以先打電話客服詢問確認，才不會白跑一趟」、「一兩年前剛上就已經買了，方方正正蠻好裝的，還比日本買便宜」、「好漂亮」、「線上購物也有賣噢」、「才剛剛找日本代買買，虧了」、「亮點應該是旁邊那個迷你小包」。

不過也有人持不同看法，「有看到，但有點太麻了，買不下去」、「之前買了，覺得只是好看，但不好用，刺刺的」、「在台灣開賣，就不是日本限定了」、「我只是為了旁邊迷你小包買的」。

更多中時新聞網報導

NBA》火箭撞飛地主 綠衫軍險勝籃網

孫可芳詹懷雲姐弟戀 喊「是我先看到你的」

多考求自保 教部檢討學測亂象