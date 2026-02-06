好市多「起家厝」升級搬遷...開幕時間曝光

台灣第一間好市多高雄店確定遷址，將進駐亞灣區80期重劃區，打造佔地1.4萬坪、4層樓的海景旗艦賣場。（圖／翻攝自Google maps）





台灣好市多「起家厝」高雄店確定啟動搬遷計畫，新址選定高雄亞洲新灣區80期重劃區，基地位於復興路一帶，距離原址約1.4公里。新門市規模大幅升級，總樓地板面積近1.4萬坪，完工後將成為全台面積最大的好市多分店，且坐擁「海景第一排」，話題性十足。

起家厝正式遷址

好市多1997年進駐台灣，首間門市即落腳高雄中華五路，高雄店至今營運已近30年，長年名列全台營業額前五名。隨著原址租約將屆，加上既有空間與停車位已難以負荷尖峰人潮，好市多決定啟動「擴容升級」，為南部市場打造全新旗艦據點。

目前全台共有14間好市多門市，分布於8個縣市，其中高雄同時擁有大順店與高雄店，是南台灣最重要的據點之一。

1.4萬坪海景賣場

新高雄店已於去年2月動土，近期外牆掛上醒目的紅色招牌，工程進度逐漸明朗。根據規劃，新門市為地上4層樓建築，分為A、B、C三棟配置，其中A棟1樓與3樓規劃為主要賣場空間，2樓設置辦公室，4樓為停車場。其餘兩棟則以停車功能為主，整體規模遠勝舊址。

此外，新店周邊也同步啟動商業開發，與好市多新址同區的「東南米樂PLAZA」已於去年3月動土，規劃興建12棟街邊商店、引進約24個品牌，預計於2026年中完工。未來有望形成全新商業聚落。

開幕時間待公布

外界盛傳新高雄店有望於今年第三季完工並啟用，最快下半年對外營運。不過，也有在地居民憂心，未來人潮與車流恐加重交通負擔。對此，好市多回應，若有確切開幕時程，將由官方統一對外公布。

