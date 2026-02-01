好市多「超夯洗衣精」折價140！主婦坦言：洗淨力真的沒話說

美式賣場好市多有販售各類生活用品，並不定時推出特價活動。近日有網友分享，農曆年前要洗一堆床單、被單，看到相當熱門的P牌洗衣精正在特價，4公升款現省140元。對此，婆媽紛紛直言，「洗淨力非常優」、「洗淨力真的沒話說」。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己最近想把福利金用掉，就跑了一趟好市多，剛好看到歐洲P牌洗衣精「4公升／100蓋次」在限時特價，原價699元，特價後只要559元。但她補充，特價期限相當短。

她接著稱，之前去韓國玩，看到民宿也都用這牌，Threads不少人説這瓶洗得很乾淨，於是就買了兩瓶，年前洗一堆床單、被單很需要，用完覺得真的蠻好洗的。

對此，使用過的網友紛紛表示，「這款洗衣精洗完的衣服晾在室內沒曬太陽會臭，但有曬太陽的話就會是香的，很神奇」、「除了香到爆需減少用量，其他沒問題，洗淨力非常優」、「德國、日本的洗衣精果然品質比較好」、「現在又有特價唷？」、「洗淨力真的沒話說」、「洗淨力部分可以誇獎一下，有一次吃咖哩沾到衣服，但懶得用手先搓過，結果發現直接丟洗衣機也洗得掉」。

不過也有人持不同看法，「味道跟以前不一樣了，都拿來洗洗車毛巾，超好用」、「這款我洗衣服曬的時候衣服都會變臭」、「等折160元再補貨」、「它的味道我真的不行」。

