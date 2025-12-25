好市多「超能裝行李箱」價格超甜！過來人曝：好用也好推

美式賣場好市多有販售生活各種所需物品，出國常用的行李箱也有許多風格可供民眾挑選。近日有網友分享一款S牌前開式行李箱，30吋價格只要3500元左右。對此，有過來人表示，這款好用又好推，前開式在飯店放衣物、伴手禮也方便。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」，分享一款行李箱，稱是超能裝的30吋，還是上掀式，方便在有限空間拿取物品，價格很不錯，顏色也好看。從介紹上看到，該產品配備國際通用TSA海關密碼鎖、360度靜音輪及防刮表面，尺寸約為51X30X76公分，重量約5.3KG，載重可達30KG，顏色為粉綠色跟粉色。

網友看到後紛紛留言，「它可以前開也可以對開，輪子很順價格也便宜，只是殼有點軟怕不耐摔，雖然標示30吋，但是實際應該只有28吋」、「去年買酒紅色的好用也好推」、「不知有無黑色？」、「這價格真的滿甜的，壞了換一個也不心疼」。不過也有人指出，「現場摸過這款的質感沒有到很好，覺得有點可惜」。

不過針對30吋行李箱，過去有網友提醒，「30吋會超過航空公司允許的大小」、「盡量不要挑戰航空公司的極限，以免壞了出遊興致」、「如果要帶出國28吋內，不要造成自己困擾」。據了解，台灣主要航空公司的超尺寸認定，都以158公分（62英吋）為分水嶺，超過該數據就需加收費用；另單件行李若是超過23公斤（50磅），也會被收行李附加費用。

