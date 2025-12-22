好市多「退貨商品」會去哪？外媒揭答案：看狀況

美式量販龍頭好市多（Costco）以商品選擇多元、退貨條件寬鬆聞名。（示意圖／東森新聞）





美式量販龍頭好市多（Costco）以商品選擇多元、退貨條件寬鬆聞名，成為不少消費者辦卡的重要原因。不過這樣的制度也引發外界關注，那些被會員退回的商品，最後究竟去了哪裡？對此，外媒也報導指出，好市多會依商品種類與實際狀況，採取截然不同的處理方式。

退貨商品的去向其實相當分流，會依商品種類與實際狀況，採取截然不同的處理方式。（圖／翻攝自google街景圖）

根據外媒報導，退貨商品的去向其實相當分流，會依商品種類與實際狀況，採取截然不同的處理方式，且多數商品並不會再回到賣場陳列。在非生鮮商品方面，好市多會先檢視商品是否拆封或使用過。若是完全未開封，或僅輕微試用、保存狀況良好的商品，例如尺寸不合而退貨的服飾類商品，仍有機會直接重新上架販售。

不過一旦商品已經明顯使用過，便不會再回到門市，而是統一送往大型退貨處理中心，由專人進行檢查與分類。以美國為例，新澤西州門羅鎮就設有一座面積高達約86萬平方英尺的退貨倉庫，專門負責數十家實體門市與線上訂單的退貨商品。這些貨品在倉庫中會被評估狀況，決定後續去向。

多數仍具使用價值的非生鮮商品，會被轉售給第三方清算商；部分商品則依合約退回原廠，並由製造商以「開箱品」或折扣品形式再次流入市場。好市多本身也會依與供應商的協議，取得退款或帳務折抵。

對於外觀略有瑕疵、但功能正常的商品，好市多有時會選擇捐贈，避免資源浪費；至於不適合再使用的物品，例如個人衛生用品，則會進入回收或報廢流程。

相較之下，生鮮食品的處理方式則嚴格得多，核心考量在於食品安全。即便商品仍在有效期限內，只要是肉品、蔬果或冷凍食品，一旦被退貨，基本上都無法再次販售，通常會直接銷毀。部分未拆封、保存良好的包裝食品，則可能被轉送至當地的食物銀行或庇護機構，但比例相對有限。

至於賣場中未能售出的食品，好市多則採取較積極的減廢作法。官方指出，公司長期與慈善團體合作，將麵包、蛋白質食品、農產品與乳製品等捐贈給「賑濟美國」（Feeding America）等反飢餓組織，協助有需要的族群，同時降低食物浪費。

