好市多「連帽外套」售價48999元！一票內行反讚爆：羽絨界天花板

美式賣場好市多除了提供生鮮食材，還販售各種服飾鞋子，滿足民眾日常需求。一位男子近日在好市多採買時，發現架上有一款連帽外套售價高達48999元，讓他忍不住驚呼「長知識了⋯」，許多內行人紛紛指出，該款外套品牌其實是號稱羽絨界天花板的「加拿大鵝」（Canada Goose），定價自然較高；不過也有人發現，該款外套的保暖材料是比鵝絨更差的80%鴨絨、20%羽毛，CP值太低。

原PO在Threads發文表示，他在好市多看到一款售價48999元的男款連帽外套，直呼「長知識了⋯」；根據好市多標示牌，該款外套是加拿大製造，填充為80%鴨絨、20%羽毛，外套為連帽款式、毛邊可拆卸，腰部有可調式腰帶抽繩，胸前有品牌LOGO貼布繡，袖口也有羅紋針織防風。

對此，許多網友紛紛回應，「長什麼知識…沒看過加拿大鵝嗎？5萬算便宜了」、「台灣氣候根本穿不到這個等級的」、「羽絨界天花板，品質沒話說」、「我買限量版，加拿大帶回來也買30000元，其實很便宜」、「南極探險隊都穿這牌啊」、「剛從神戶outlet買了兩件羽絨大衣，一件可以抵抗－30度，一件－15度，打七折加退稅後合計6萬1台幣」。

不過也有人認為該外套使用鴨絨、價格太高不符品質，「三流的用料，頂流的價格」、「加拿大『鵝』然後裡面80%鴨絨」、「4萬多買鴨絨，是在敲外行人嗎，還在那邊還好，無知是幸福的」、「原來加拿大鵝還有鴨絨的，好險我的是鵝絨的」。

