好市多「金飾被掃光」不能退貨 會員喊：很後悔

國際金價持續飆漲，連好市多（Costco）也成為掃貨目標。一名網友就驚呼，好市多飾品區的金飾「幾乎全部被掃空」，貼文曝光掀起熱議，不過有其他網友提醒，好市多官網規定貴金屬及金飾不接受退貨，會員下手前最好想清楚。

原Po在臉書社團「COSTCO好市多商品消費心得分享區」直呼，最近飾品區的金飾「全部幾乎掃空欸」，驚喊會員的財力真猛。文章曝光後，一派網友直呼，「好市多金價沒有跟著外頭的金價每天做調整，有的價錢甚至停在半個月之前，會來搶的都很聰明」、「沒有打算長期持有的人，現在應該很後悔」。

也有人認為，「應該是廠商不敢擺，金價上下跳太快」、「奇怪，六、七千不買，快兩萬搶著買」。還有許多人好奇如果金價下跌，「可以賣回給Costco嗎」。對此，Costco在官網明確表示，包含紀念幣、收藏幣在內，黃金、白銀、鉑金、鈀金條塊及黃金和24K黃金金飾，皆不接受退貨。

另外，全球貴金屬市場在經歷了本月一度狂飆上漲超過1000美元的瘋狂行情後，黃金與白銀價格在30日（格林威治時間）遭遇毀滅式拋售。截至收盤，現貨白銀單日崩跌近30%，創下數十年來最大單日跌幅；黃金亦重挫約10%。

