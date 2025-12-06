好市多「隱藏版鱈魚」！網讚無刺沒腥味：再去多買幾包

有民眾在好市多中和店冷凍櫃發現一款藍尖尾無鬚鱈魚，每包售價499元、內含5至6塊真空分裝魚肉，經油煎烹調後口感細緻軟嫩且無腥味，吸引不少網友討論，但鋪貨量似乎不多，偶爾才會出現在賣場。

一名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，在中和店平面冷凍櫃看到藍尖尾無鬚鱈魚，一包內有一片大魚肉及4至5塊小魚肉，查詢後得知是麥當勞麥香魚使用的魚種，因此購買回家嘗試。該網友採用煎的方式料理，大讚魚肉細緻、軟嫩且沒有腥味，與比目魚相比口感稍微扎實一些，表示「很好吃！！明天再去多買幾包」。

貼文曝光後引發討論，許多網友留言表示「我抹一點橄欖油、灑鹽巴，用氣炸烤箱烤，小孩很喜歡」、「前幾天去新莊店要去買第二次，但找不到，店員說賣完了...好吃又不貴的鱈魚，推」、「好吃，沒刺，滿滿蛋白質」、「這個超好吃的，現在比較少看到耶」。

針對網友詢問口感是否與麥當勞麥香魚相同，原發文者回應指出，這款鱈魚比麥當勞的稍微硬一點，主要是因為麥當勞的魚排較薄且採用油炸方式，因此口感有些差異。部分消費者反映使用氣炸鍋烹調後魚肉過乾，對此內行網友建議，氣炸鍋會使魚肉水分蒸發，正確作法應該先噴點油、沾上一點地瓜粉或太白粉來保持魚肉的水份。不過也有網友認為，「好市多的海鮮沒比較便宜又沒比較新鮮，除了鮭魚一律不碰，盤子價」、「只有我覺得貴嗎」、「那我覺得麥當勞比較便宜」。

