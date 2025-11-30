好市多「雞爪剪指甲」 會員們驚嘆衛生又方便：品質真的好

美式賣場好市多提供各種生鮮食材，滿足許多民眾日常需求。一位女子近日在好市多買了一盒台灣雞爪，沒想到拆封後發現，雞腳居然已經「剪指甲」了，讓她料理時直接省下一道工序，貼文曝光後引發熱議，不少會員紛紛大讚很方便。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，她在好市多買了一盒雞爪，拆封後看到一幕卻讓她忍不住發笑，「好市多雞腳居然都有『剪指甲』」。

對此，許多網友紛紛回應，「有剪過比較好」、「上餐桌，剪指甲是基本禮儀」、「有剪指甲才衛生啊！」、「喜歡剪指甲的雞腳」、「去3次都沒看到」、「哪家分店？上次看到有人分享，去中和店都找不到，跑去問在肉品區補貨的員工，員工回答，好市多從來沒賣過雞腳」、「昨天剛買，現主時還在滷當中」、「很貼心的服務」、「秤重賣的話很划算」、「突然覺得，都剪光了我要剪什麼」、「有剪過也太讚了，感謝分享」、「沒想到連這種都有」、「如果把工錢算上那是真便宜」。

不少過來人分享心得，「品質真的很好，也是回購第二次了！」、「上次買了很喜歡」、「買2次了，雞爪品質很好」、「這個真的不錯，我有買來滷過，讚」；另外也有會員提到，除了剪指甲的雞爪，好市多還有特別販售雞指甲，原PO則證實，「對，分裝6包」。

