好市多「鮮乳之王」驚見限購令 會員嘆：一組怎夠？業者回應了

生活中心／程正邦報導

超人氣鮮乳突發限購 網購族哀號：一組怎麼夠！

美式賣場好市多（Costco）的自有品牌科克蘭（Kirkland Signature）全脂鮮乳，憑藉其高CP值和優異品質，一直是許多家庭採買清單上的「鮮乳之王」。然而，這款長期熱銷的明星商品近來卻傳出「限購令」，在全台多間分店引發會員社群的熱烈討論與不滿，讓許多習慣大量囤貨的消費者大感驚訝。

一名女會員在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文指出，她在11月14日下午前往好市多新莊店時，赫然發現鮮乳貨架上貼出醒目的公告：「每張會員卡限購一組科克蘭鮮乳」。她透露，自己平時習慣一次購入三組，才能應付家中孩子的早餐需求長達一個月，面對突如其來的限購，讓她忍不住直呼：「都冬天了，鮮乳還限購！」

好市多人氣商品科克蘭全脂鮮乳近期傳出限購令，會員只能買一組科克蘭鮮乳。（圖／翻攝好市多老實說臉書）

北中南多店傳出缺貨潮 會員情緒高漲

這篇限購貼文一出，立即引爆會員們的「鮮乳焦慮」。許多來自北中南各地的網友紛紛湧入留言區，證實這波鮮乳供應緊張的狀況不限於單一門市，而是呈現全台性的趨勢。有網友表示，「我晚上7點多去也沒鮮奶，只能買一組太逼人了吧」、「昨天去到中壢店，結果一罐都沒有，誇張」、「內湖店已經買不到科克蘭鮮奶了」、「汐止店也開始限購了」、「連去2個週末都買不到」等。

會員們的失望之情溢於言表，不少人直言，辦理好市多會員卡的目的之一就是為了能方便且優惠地購買這款鮮乳，如今面對缺貨或限購，讓他們忍不住感嘆：「花那麼多錢到底是買個寂寞」。甚至有網友提到，除了科克蘭鮮乳外，賣場內其他品牌的鮮乳也開始實施限購，顯示鮮乳整體供應鏈正面臨壓力。

科克蘭全脂鮮乳被搶購一空，賣到缺貨。（圖／翻攝好市多老實說臉書）

好市多回應：颱風致港口關閉 貨運延誤已逐步恢復

針對這波罕見的鮮乳限購與缺貨現象，好市多業者證實，造成鮮乳供應暫時受影響的原因，是先前受到颱風外圍環流及影響，導致高雄港與台北港一度暫停作業關閉。

港口作業的停擺直接衝擊了貨物的進口與配送時程，進而影響了門市的鮮乳存量。不過，業者也強調，公司已配合港口恢復正常作業，調整物流配送班次，目前貨物已陸續恢復配送，鮮乳的供貨狀況將逐步恢復至正常水準，請會員不必過度擔心與搶購。

