好市多「黑五折扣最後1天」 5優惠被罵爆：認真的嗎？
V黑五購物節倒數計時！美式賣場好市多Costco官方也宣布今（30日）是折扣季最後一天，最後一波優惠包括Apple MacBook Air 13吋筆電折價3000元，以及CH. Smith Haut Lafitte 法國紅葡萄酒、民生用品等折扣，不過，不少消費者為此感到失望，「明天是認真的嗎？」
今年好市多「黑色購物週 Black Friday」自24日開跑，今日是最後一天。而官方29日晚間也在臉書預告最後一天優惠品項，名單如下：
1. Apple MacBook Air M4 13吋／10核心／256G SSD，省3000元
2. CH. Smith Haut Lafitte 法國紅葡萄酒 2021（750毫升），省854元
3. 博多明太子蝦餅禮盒（27入），省80元
4. 超大菠菜義大利餃，省80元
5. 關山一級御用米（9公斤裝），省114元
然而，消息公布後，部分粉絲留言感到失望，「明天是認真的嗎」、「今年真的好普」、「米也敢拿出來！」、「黑鑽線上的優惠也很不怎麼樣」、「今天逛一圈只買了特價衛生棉」、「黑五活動特賣商品為什麼一開始不限購，最後幾天才在限購，當我時間很多很閒可以一直跑好市多嗎？」
