好市多「黑五貴客」到案！貨架區掀衣露奶 她供稱臨時起意

江女到案後供稱是臨時起意。讀者提供

美式賣場好市多「黑五」首日驚傳有網黃潛入，在貨架當眾掀衣露胸拍照，並上傳網路，引發關注。警方循線掌握涉案人身份，昨天晚間通知到26歲江姓女子及拍照的陳姓男子到案，兩人表示純粹臨時起意，且照片僅張貼個人網頁，仍被依公然猥褻罪嫌送辦。

江女24日在好市多掀衣露乳自拍引發轟動。資料照片

擁有逾30萬粉絲的長髮網黃江女，本月24日趁著黑五首日好市多人潮爆棚、賣場擠到水泄不通之際，直接鑽進寵物食品區貨架，只見她身穿白色無袖上衣加短褲，混在大批搶購潮中，趁工作人員沒留意時爬上棧板，接著上衣往上一掀，胸部大辣辣外露，毫不在意周遭來往民眾的眼光，她隨後在社群平台X貼出照片，自嘲「黑五逛了兩圈發現錢帶不太夠，所以決定把自己賣掉」，還加上18禁標籤，火速引爆網友熱議：「來黑五買東西，還順便看表演？」成功製造話題。

前鎮分局指出，警方本月26日獲報後，立即擴大調閱相關影像畫面，掌握涉案人身分，並於昨天晚間通知26歲當事人江女及協助拍照的陳姓男子到案說明，釐清事發經過，兩人供稱是臨時起意，也只把照片發在個人平台，最後均依違反《刑法》第234條公然猥褻罪移送高雄地檢署偵辦。



