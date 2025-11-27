好市多「黑五」今現省2萬元！第4日商品開搶 美國牛、葡萄酒都有

【記者莊偉祺／台北報導】好市多「黑五」進入第4天，今（27日）優惠商品包含除濕機、電視及鑽戒等共18項商品，最高可現省2萬元，比起前幾日食品優惠變多，有美國牛肉、葡萄酒、冷凍雞塊可選擇。

美式賣場好市多（Costco）「黑色購物週Black Friday（黑五）」本週開跑，自11月24日至30日連續7天將陸續釋出多達500項商品，官方表示規模創下新紀錄！黑五期間全台好市多每日營業時間為上午8點至晚間9點半，平日時段比去年提早了1小時，今（27日）優惠商品已公布，包含2.00克拉圓形鑽石戒指可省2萬元、鑽石耳環可省8000元等商品。

好市多「黑五」11月27日優惠商品

0.6克拉鑽石耳環，省8000元

2.00克拉圓形鑽石戒指（14K 白K金 VS2/G），省2萬元

TCL 75吋QLED顯示器 75P7K，省6600元

SAMSUNG 50吋QLED顯示器，省5000元

LG 16公升除濕機MD161QBE0，省3400元

DJI NEO旅拍套裝，省1300元

MAMYPOKO滿意寶寶POEKMON晚安褲（L 120片／XL 88片），省250元

AHC超微導B5能量修護賦活露（30ML），省160元

AQI雅葆綿羊油潤膚霜（575g×2瓶），省140元

NEUTROGENA露得清水活保濕菁華（30ml／2入），省210元

美國頂級牛梅花薄切（秤重商品），每公斤省160元

Meiji明治杏仁可可球（1000g），省120元

Red Dragon冷凍雞塊（3kg），省100元

QUAKER桂格黃金麥片燕麥片（1.7kg），省50元

特濃雙重巧克力餅乾，省15元

RED COW紅牛濃縮乳清蛋白珍珠奶茶口味（2.27公斤），省400元

CHATEAU D’ARSAC城堡紅葡萄酒2021，省150元

好市多黑五11月27日優惠品項。好市多臉書

