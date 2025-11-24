好市多「黑色星期五」開跑！限時7天優惠金額破百萬 這類商品成消費者新寵

年底購物潮提早引爆，美式賣場Costco好市多宣告「黑色購物週 Black Friday」於今（24）日至30日正式開跑，為期7天的優惠檔期再創歷史新高。好市多表示，今年共有超過 500 件商品參與特惠、總優惠金額突破百萬元，涵蓋3C家電、樂活飲食、冬季服飾與生活精品。

Costco以黑五檔期作為年度會員經濟的放大鏡。在景氣仍不穩、通膨壓力仍存的市場環境下，「實質回饋、穩定價格」比折扣更能打動會員忠誠度。

會員經濟如何驅動消費？

Costco 財務長Gary Millerchip強調，「我們的終極目標，是讓會員在我們這裡得到比市場更划算、更值得的價值。」這句話揭示好市多會員制度的核心邏輯：以信任與回饋為主軸的零售關係。

為提升會員購買力，今年特別推出富邦Costco聯名卡分期優惠，凡店內刷卡滿千即可分期，最高可達30期，且12至30期分期享前3期免息。

好市多表示，粉絲專頁上會透露更快多優惠新品。（好市多提供）

健康導向成新主軸，誰是黑五新寵？

另外，隨著健康意識成為全民焦點，「優質蛋白系列」成為今年黑五的亮點品項，包括薄鹽毛豆莢、米森高蛋白飲品、蛋白質穀物餐、紅牛膠原飲、燕麥片等全列入特惠名單，呼應「低負擔、高營養、成分單純」的飲食趨勢。

這一波健康消費潮，不僅擴大Costco的品項層次，也讓「健身、營養與便利」三者結合成零售競爭的新戰場。

對會員來說，這些商品兼具即食性與健康訴求，正是現代消費者願意「為生活升級」掏錢的最佳象徵。

冬季採購潮與換裝需求，為何成新動能？

進入寒冬，Costco把握「季節轉換」商機，推出多樣冬季服飾與保暖商品。從知名品牌男女內褲組、保暖鞋款到牛仔褲、襯衫皆推出會員價，塑造「價格實惠但品質不降」的消費印象。

這不僅是傳統服飾促銷，更反映消費者心理：在物價高漲的環境中，能以理性價格達成感性滿足，才是會員制零售的最大吸引力。

3C家電仍是王者，家庭娛樂成黑五重點？

而黑五歷來的明星品項「3C與家電」依舊是銷售主力。今年特惠包含75吋QLED顯示器、除濕機、洗碗機、數位氣炸鍋與降噪耳機等高單價商品。

此外，遊戲主機與積木玩具組同步列入優惠，鎖定家庭娛樂與年底禮品需求。

黑五背後，好市多採用什麼策略取得會員信任？

好市多表示，本次黑五檔期是展現會員制價值的最佳時機。透過凍漲核心商品、控制毛利率、回饋實際價值，穩定會員對品牌的信任。

在電商促銷大戰與價格競爭加劇的市場環境中，Costco以「不打價格戰、打信任戰」的模式鞏固會員關係，讓每一次黑五不僅是銷售高峰，更是「會員經濟的年度檢驗」。

