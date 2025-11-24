好市多「黑色購物週」第2天優惠曝光！超過500件商品大放送 總折扣破百萬
Dyson吹風機、Samsung、樂高通通現折！好市多官方搶先公開黑色購物週新一波優惠品項，今年優惠商品數量再創新高，總計超過500件特惠商品，總折扣金額突破百萬元。商品涵蓋3C家電、生活精品、黃金鑽石、冬季服飾及日常食用品，吸引會員提前鎖定心頭好。
3C家電大放送 Dyson、Samsung、ASUS優惠直降
好市多在社群平台公布黑色購物週第2天新增20款主打商品，其中家電類依舊最吸睛。主打優惠包括：
Samsung 65吋 Neo QLED 顯示器：現折12,900元
SHARK手提無線吸塵器：現折2,600元
BOSE QUIETCOMFORT SC消噪耳機：現折1,600元
Dyson吹風機：現折800元
ASUS R7電競桌上型電腦：現折9,000元
雖然黃金、鑽石等高單價商品暫未出現在名單中，但新款大電視與熱門家電依舊搶眼。
聖誕節氣氛提前到！節慶商品折扣吸睛
迎接聖誕假期，好市多賣場也換上節慶氛圍裝飾：
230公分LED聖誕樹：現折3,730元
8呎充氣熊裝飾：現折2,250元
樂高越野車LAND ROVER DEFENDER 90：明日率先開賣，現折1,250元
大人小孩都能找到心頭好，節慶商品折扣吸引力十足。
生活消耗品與零食優惠 會員必囤貨
瞄準日常消費需求，好市多也推出多款生活與零食商品優惠：
M2超能膠原飲+水光膠原飲組合：現折400元
好自在液體衛生棉：每組現折170元
松露造型巧克力風味球：現折150元
日常消耗品與零食優惠兼顧家庭與個人需求，讓會員輕鬆囤貨。
好市多黑色購物週優惠怎麼買最划算？有哪些搶手商品？
黑色購物週期間，全台14家分店提早至上午8點營業，官方Facebook與Instagram每日都會提前預告重點特惠商品。此外，每日賣場還會推出 限量特價商品，部分商品有限購規定，售完為止，會員需掌握好時間進場採購。
