好市多「黑色購物週」Day2優惠曝！Dyson吹風機降800、65吋電視折1.29萬

記者李育道／台北報導

美式賣場好市多（Costco）年度盛事「黑色購物周Black Friday」今（24）天起連續7天登場，共計超過500件商品特價，總優惠金額突破百萬元，期間全門市提前至上午8點營業。業者稍早公開第二天、25日折扣品項，包括SAMSUNG 65吋電視折12900元、ASUS R7電競桌上型電腦現省9000元，SHARK 手提無線吸塵器現省2600元，還有Dyson吹風機也降價800元。

好市多黑色購物週11月24日優惠名單。（圖／翻攝好市多臉書）
好市多稍早於社群公布11月25日優惠，內容包括（依優惠價格、種類排序）：

好市多黑色購物週優惠。（圖／翻攝好市多臉書）
【家電】

SAMSUNG 65吋電視折價12900元

SHARK 手提無線吸塵器折價省2600元

PHILIPS 飛利浦 攜帶式電鬍刀折價1400元

象印VE真空微電腦熱水瓶4公升折價1100元

Dyson吹風機折價800元

好市多黑色購物週優惠Dyson吹風機折價800元。（圖／翻攝好市多臉書）
【電腦與周邊】

ASUS R7電競桌上型電腦折價9000元

BOSE QUIETCOMFORT SC消噪耳機折價1600元

MSI 27吋曲面電競螢幕折價1000元

好市多黑色購物週優惠BOSE QUIETCOMFORT SC消噪耳機折價1600元。（圖／翻攝好市多臉書）
【生活用品】

HOTEL GRAND雙人白鵝絨可水洗子母被(尺寸約:180X210公分)折價1860元

BRITA純淨濾水壺3.6公升附14入MAXTRA PRO濾芯折價1050元

BEURER 德國博依床墊型電毯 雙人雙控長效型折價600元

李施德霖 全效護理無酒精漱口水折價224元

WHISPER 好自在清新淨味液體衛生棉24公分折價170元

NEXXUS超級海藻豐盈洗髮精折價130元

好市多黑色購物週優惠，HOTEL GRAND雙人白鵝絨可水洗子母被(尺寸約:180X210公分)折價1860元（圖／翻攝好市多臉書）
【保健與零食】

M2超能膠原飲+水光膠原飲折價400元

TRUFFETTES DE FRANCE松露造型巧克力風味球折價150元

科克蘭無調味綜合堅果折價60元

【節慶飾品、玩具】

230公分LED聖誕樹折價3730元

8呎充氣熊裝飾折價2250元

LEGO越野車折價1250元

黑色購物週期間期間，全台14家分店將提早至8點就開始營業，除了台灣好市多Facebook和Instagram官方帳號提前預告的重點特惠商品，每日賣場也會另外推出多款特價商品等待民眾挖寶，天天都會新增新的優惠商品，項目持續累加，但要注意，部分商品有限購規定，且貨量有限，售完為止，會員得要抓緊時間進場採購。

