好市多「1品牌」外套平價又耐操！業者曝內幕：品管超嚴格

冷氣團一波接一波來襲，厚重的羽絨外套、防風外套雖然保暖，但動輒數千元的價格，往往讓消費者卻步。一名成衣業者指出，美式賣場好市多常見的服飾品牌Weatherproof不僅耐穿實用，價格也相對親民，並分享過去與該品牌合作的經驗，直言其品管要求相當嚴格，材料選擇與做工皆具一定水準。

在物價持續上漲的情況下，不少消費者選購服飾時，容易被低價卻標榜多項「黑科技」的產品吸引。對此，臉書粉專「扛布者－為紡織而活的男子」以Weatherproof為例指出，便宜並不等於品質沒有保障，關鍵仍在於用料與品管。

「扛布者」表示，Weatherproof主打價格親民、耐穿實用，長期在好市多賣場中占有一席之地，雖然設計風格較為樸實，並非時尚或高階機能路線，但在材料選擇與做工細節上，仍維持一定品質水準。

他也分享，Weatherproof在成本控管上相當嚴格，儘管布料規格不複雜、訂單數量龐大，但在品管方面毫不鬆懈，所以一旦發生客訴，利潤往往大幅壓縮，甚至歸零，因此供應商在生產過程中必須格外謹慎。

此外，Weatherproof外套多採用聚酯纖維等化學纖維材質，包括內裡填充物，品牌並沒有為了追求輕量化或外觀設計而刻意降低布料組織密度，而是在耐用度與保暖性之間取得平衡，即便整體重量略重、造型不走流行路線，仍足以應付日常穿著與冬季保暖需求。

「扛布者」指出，這類產品正是該價位帶應有的表現，不強調花俏設計，也沒有過多噱頭，但在基本性能、品質控管及環境友善要求上，皆符合多數消費者期待，這也是其能長期穩定銷售的關鍵原因。

最後，他也建議，消費者不必每件衣服都追求名牌，若預算有限，仍有不少品牌能提供兼具實用性與耐用度的選擇，像好市多這類賣場，便是民眾在寒冬來臨前，尋找高CP值禦寒服飾的參考去處之一。

